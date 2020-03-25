В детском садике Хабаровска потребовали сдать анализ на коронавирус

25 Март 2020 2020-03-25T06:33:22+03:00

Однако в региональном минобре уверили, что это требование не обоснованное

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В одном из детских садов Хабаровска однажды родители получили от сотрудников учреждения сообщение, которое озадачило всех. Суть его сводилась примерно к следующему – родители, чьи дети болеют ОРВИ и решили просто посидеть дома, должны предоставить справки с пометкой, что коронавирус отрицательный. И даже разъяснили, что нужно сдать анализ.

Ранее сообщалось, что анализ на коронавирус по собственному желанию сдать нельзя. Его, как и другие обследования назначает врач при необходимости. Родители адресовали вопрос по поводу «загадочной» справки в региональный минобр.

- Могут попросить обычную справку об отсутствии контактов. Если что-то другое требуют, то следует обратиться к учредителю. Им является управление образования администрации Хабаровска, - ответили в министерстве.

Напомним, в регионе принимают меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU