В Хабаровском крае помогают пожилым людям на дому

25 Март 2020 2020-03-25T09:48:51+03:00

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Горожане старше 60 лет находятся в зоне риска заражения коронавирусом. Поэтому им настоятельно рекомендуют как можно реже посещать общественные места. Этой категории граждан также будут помогать на дому.

- В центрах комплексного обслуживания трудятся около 800 социальных работников. За каждым из них закреплены пожилые люди, нуждающиеся в сторонней помощи. Соцработники помогают по дому, ходят за покупками, - рассказали в министерстве социальной защиты населения края.

В каждом случае вопрос решается индивидуально, в зависимости от потребностей человека. Теперь социальные работники больше сосредоточены на решении бытовых вопросов за пределами жилого пространства. В случае большого количества заявок к работе готовы подключиться волонтеры. Также в министерстве проработали дополнительные меры профилактики в отношении пожилых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU