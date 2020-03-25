2020-03-25T09:48:07+03:00
Общество

Сообщения об отмене поездов в Хабаровском крае оказались фейком

Жителей региона убедительно просят не реагировать на эту информацию
Александр ШТААЛЬ
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Сообщения об отмене поездов в Хабаровском крае оказались фейкомСообщения об отмене поездов в Хабаровском крае оказались фейкомФото: Социальные сети
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В социальной сети распространяется очередной фейк, на этот раз об отмене поездов. Якобы АО «ФПК» издало оперативный приказ о закрытии продажи билетов. Согласно этому документу собираются отменить с начала апреля рейсы «Владивосток-Хабаровск», «Хабаровск-Тихоокеанская», «Хабаровск-Нерюнгри», «Тында-Комсомольск», «Хабаровск-Чегдомын» и другие рейсы.

- Ни краевой оперативный штаб, ни федеральный таких решений не принимали, рекомендаций не давали, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры, поездки которых отменились, могут вернуть деньги. Минимальными будут потери в этом случае для тех, кто собирался ехать в составе организованной группы. Данная информация получена из официальных источников. Жителей Хабаровского края убедительно просят получать необходимую информацию только из официальных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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