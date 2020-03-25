Работник автомойки попал в аварию на машине клиента в Хабаровске

25 Март 2020 2020-03-25T09:47:08+03:00

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В полицию Хабаровска обратился автовладелец. С ним случилась неприятность на автомойке. Он пришел, оставил машину на чистку, а когда вернулся, ее уже не было. Сразу разобраться, куда делась иномарка, не получилось, пришлось обращаться к правоохранителям.

- Во время проверки инцидента выяснили, что машину забрал 22-летний работник автомойки. В процессе дознания выяснилось, что парень угнал автомобиль клиента, чтобы покататься по городу. Однако он не справился с управлением и попал в аварию в районе улицы Тихоокеанской, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении работника автомойки возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». На время разбирательств фигурант будет находиться под подпиской о невыезде. Автомобиль вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU