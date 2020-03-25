В частный сектор Хабаровска тянут оптоволокно

25 Март 2020 2020-03-25T07:25:57+03:00

Оптическую сеть «Ростелеком» подвел еще в два района малоэтажной застройки, обеспечив 400 с лишним домов скоростным интернетом

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«Ростелеком» провел волоконно-оптические линии связи еще в два района малоэтажной застройки Хабаровска. Жители более четырехсот частных домов и коттеджей неподалеку от остановок «Авиагородок» и «Топографический техникум» получили полный комплекс телекоммуникационных услуг.

Линии связи прокладывали по технологии GPON (Gigabit passive optical network): оптический кабель подводят непосредственно к оборудованию в доме абонента. Такой метод значительно увеличивает скорость передачи данных, устойчивость сигнала гарантирована. Теперь и здесь хабаровчане смогут подключить безлимитный интернет на скорости до 100 Мбит/с, «Интерактивное телевидение» и другие цифровые услуги компании.

- Особой популярностью у жителей частного сектора пользуется «Умный дом». Это система, которая включает в себя различные датчики и умные устройства, - объясняет Лейла Абузова, заместитель директора филиала - директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком». - Они предупредят владельца жилища о возгорании, затоплении, проникновении в дом с помощью push-уведомлений, СМС или сообщением по электронной почте. А благодаря системе «Видеонаблюдение» в режиме онлайн на экране смартфона можно будет увидеть причины поступившего сообщения и оценить степень опасности.

Причем видеофайлы сохраняются в облаке на 30 дней, их можно пересмотреть в любой удобный момент. Записи очень помогут в случае злонамеренного проникновения в жилище. Хотя, как показывает опыт, домушники тоже умнеют и не рискуют забираться в дома с такими системами. Управлять работой датчиков и видеокамер можно через мобильное приложение или личный кабинет на портале.

Узнать подробнее о возможности подключения и тарифах можно на сайте компании www.rt.ru и по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8 800 100 0 800.