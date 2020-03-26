Противотуберкулезный диспансер в Хабаровске достроят к концу 2020 года

26 Март 2020 2020-03-26T12:51:24+03:00

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В Хабаровске строят противотуберкулезный диспансер. Закончить этот объект планируют к декабрю 2020 года. Накануне на месте возведения медицинского учреждения, рассчитанного на 140 мест, побывал губернатор Сергей Фургал.

- На сегодняшний день подрядчик ведет кирпичную кладку четвертого этажа. Дожди в прошлом году помешали строителям вовремя завершить устройство фундамента. Из-за этого компания на два месяца выбилась из графика. Сегодня отставание практически полностью удалось наверстать. Строители завершают прокладку сетей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В планах разместить на первом этаже приемное отделение и клинико-диагностический центр, на втором и третьем - палаты и лечебные кабинеты для пациентов, а на четвертом и пятом - реанимацию, операционную и хирургическое отделение. Ввести объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU