Вечером 25 марта часть хабаровчан осталась без холодной воды

26 Март 2020 2020-03-26T12:34:34+03:00

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В Хабаровске накануне вечером, 25 марта, на улице Пионерской случилась коммунальная авария. Из-за порыва без холодной воды осталась часть жителей Кировского и Центрального районов города. Воду отключили в домах от улицы Пионерской, 2 В до улицы Забайкальской в границах улиц Шеронова - Гоголя - Серышева - Джамбула - Металлистов до реки Амур. На место происшествия выехала аварийная бригада МУП города Хабаровска «Водоканал».

- Специалисты приступили к ликвидации последствий аварии. Ночью на объекте трудились две аварийно-восстановительные бригады, 11 единиц техники. Работы шли с опережением графика, все повреждения были устранены уже к 5:30 часам 26 марта. В квартиры всех жителей вернули холодную воду, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Как выяснилось, причиной аварии стало повреждение, которое произошло во время проведения изыскательских работ.

ИСТОЧНИК KP.RU