В драмтеатре Комсомольска переносят спектакли

26 Март 2020 2020-03-26T12:33:39+03:00

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В драмтеатре Комсомольска-на-Амуре объявили о переносе спектаклей. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, спектакли не будут показывать до 12 апреля, а ближайший репертуар переносят на май.

- Спектакль «Бесы», запланированный на 27 марта, переносят на 17 мая, начало в 17:00, а «Чисто семейное дело» зрители увидят не 28 марта, а 2 мая, начало в 17:00. Постановку «Мой бедный Марат» с 3 апреля перенесли на 10 мая, начало в 17:00, «Тетки» с 4 апреля отложили до 3 мая, начало в 17:00. Еще один спектакль «Вы не по адресу» зрители увидят не 11 апреля, а 1 мая, начало в 17:00, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что отменили спектакли «Чисто семейное дело» 26 марта (выезд в Амурск), «Летучий корабль» 11 апреля, «Чехонутые» 12 апреля. Купленные ранее билеты будут действительны в даты, согласно графику переноса спектаклей. Если зрителей не устраивает дата, билеты можно сдать с возмещением их полной стоимости. По поводу возврата денег нужно обращаться по месту их приобретения. Телефон для справок в театре 34-02-48 и 34-02-52.

ИСТОЧНИК KP.RU