Цены на рыбную продукцию в Хабаровском крае повышать не планируют

26 Март 2020 2020-03-26T12:32:30+03:00

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В Хабаровском крае рассказали о состоянии береговых рыбоперерабатывающих предприятий. За январь-февраль 2020 года они произвели 48,6 тысячи тонн рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков. Это на 21,3 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. Также отметили, что объемы производства увеличились в связи с производством рыбы мороженой - рост в 1,3 раза и муки рыбной - рост на 15,3 процента.

- Кроме того, незначительно увеличилось производство продукции высокой степени переработки (ВСП). Значительно выросли показатели по выпуску консервов и пресервов, кулинарной продукции, полуфабрикатов замороженных из рыбы и морепродуктов, рыбы соленой и рыбы холодного и горячего копчения, - рассказали в министерстве сельского хозяйства Хабаровского края.

Отметим также, что береговые предприятия рыбохозяйственного комплекса края, работающие в режиме круглогодичного выпуска продукции, обеспечены запасами сырья для переработки. Снижение производства рыбной продукции и повышение цен на нее не планируется. Предприятия работают в обычном режиме, приостановка производства или перевод производственного процесса в сокращенный режим не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU