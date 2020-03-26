Стадион имени Ленина закрыли на карантин в Хабаровске

26 Март 2020 2020-03-26T10:56:02+03:00

Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса

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В Хабаровске на карантин закрыли стадион имени Ленина. Это вынужденная мера в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Напомним, что в превентивных целях приостановили работу всех спортивных объектов краевого государственного автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края».

- Стадион имени Ленина и парк рядом с ним относятся к местам массового пребывания людей. Сейчас горожанам не рекомендуется посещать такие места. В целях безопасности населения также отменили все спортивные, физкультурные, культурные, развлекательные, иные мероприятия и тренировки, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений.

Отметим также, что на территории близ объекта запретили сезонную торговлю и въезд автотранспорта. Все организации и предпринимателей уведомили о срочном вывозе нестационарных объектов торговли и оборудования.

Горожан убедительно просят проявить гражданскую сознательность и воздержаться от прогулок в спортивном парке стадиона имени Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU