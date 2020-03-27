27 Март 2020 2020-03-27T01:04:21+03:00

Погода сегодня: в Хабаровске 27 марта 2020 года ожидается дождь Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +5

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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +3+5.

В Хабаровске погода сегодня ночью осадки виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков, температура ночью около 0, днем от +2 до +4, ветер юго-западный 15-18 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 27 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +4+6.

В Советской Гавани и Ванино осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +3+5.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 13-18 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +3+5.

В Чегдомыне небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем 1+1.

В Николаевске-на-Амуре осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +2+4.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-восточный 14-19 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1+1.

ИСТОЧНИК KP.RU