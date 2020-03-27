27 Март 2020 2020-03-27T01:43:55+03:00

В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 26 марта зараженных коронавирусом два человека Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

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В провинции Хэйлунцзян количество зараженных коронавирусом сократилось до двух человек. Эта территория Китая граничит с Хабаровским краем и ЕАО. Как отметили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции, сейчас на излечении находятся люди, приехавшие в страну. Оба лечатся в больницах Харбина. Один выздоровевший пациент за минувшие сутки выписался из больницы в Цицикаре.

Отметим, что с начала вспышки заболевания коронавирусом в Хэйлунцзяне зарегистрировали 482 заболевших. При этом 469 человек излечились и выписались из больниц, 13 скончались. На сегодняшний день врачи наблюдают за состоянием 207 граждан, которые находились в тесном контакте с заболевшими.

К слову в Пекине за сутки выявили шесть новых случаев заболевания, всего заболевших 565, 403 вылечились, восемь скончались. В Шанхае стало известно о 18 новых случаях заболевания, всего заболевших 451, 330 вылечились, пять скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU