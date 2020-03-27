2020-03-27T04:58:25+03:00
Звезды

В театре «Триада» в Хабаровске отменили спектакли на март-апрель

Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса
Александр ШТААЛЬ
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В театре «Триада» в Хабаровске отменили спектакли на март-апрель ФОТО: театр «Триада»В театре «Триада» в Хабаровске отменили спектакли на март-апрель ФОТО: театр «Триада»
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В камерном театре «Триада» в Хабаровске объявили об отмене ряда спектаклей. Речь идет о постановках, которые планировали представить зрителям в конце марта - начале апреля. На такой шаг пошли в целях безопасности посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

- Отменяют спектакли на ближайшие две недели: 27 марта спектакль «30 лет по лезвию бритвы», 28 марта «Человек-корыто», 29 марта 2020 года «ROUT», 2 апреля 2020 года «Звериные истории», 3 апреля 2020 года «Дворюги», 4 апреля 2020 года «Ночной полет» и 5 апреля 2020 года «Три сестры», - рассказали в театре.

Зрителей, желающих вернуть билеты, просят обращаться по месту их приобретения, а именно в кассу театра или на сайты посредников. Коллектив театра выразил надежду, что самоизоляция скоро закончится, и двери театра снова откроются для любимых зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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