2020-03-27T04:57:29+03:00
Общество

В правительстве ЕАО отдадут машины медикам

Автопарк будут использовать в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Александр ШТААЛЬ
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В правительстве ЕАО отдадут машины медикамВ правительстве ЕАО отдадут машины медикамФото: Правительство ЕАО
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В правительстве Еврейской автономии решили выделить машины медиками, в случае если ситуация с коронавирусом ухудшится. К такой мере прибегнут из соображений того, что врачам нужно быть как можно мобильнее, и машины в этом случае будут очень уместны. Предполагается, что с помощью автомобилей медики станут отрабатывать выезды на дом к гражданам.

- Жителям области напоминают, что в случае недомогания надо вызвать врача на дом и без необходимости не посещать медицинские учреждения. Несмотря на то, что случаев заболевания коронавирусом в ЕАО не зафиксировано, необходимо соблюдать все меры предосторожности и не посещать общественные места, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Местное население также убедительно просят для получения информации по ситуации с коронавирусом пользоваться официальными источниками. Один из них портал Стопкоронавирус.рф. На этом ресурсе опубликована статистика по заболевшим и выздоровевшим, информация по мерам профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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