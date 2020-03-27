В правительстве ЕАО отдадут машины медикам
В правительстве Еврейской автономии решили выделить машины медиками, в случае если ситуация с коронавирусом ухудшится. К такой мере прибегнут из соображений того, что врачам нужно быть как можно мобильнее, и машины в этом случае будут очень уместны. Предполагается, что с помощью автомобилей медики станут отрабатывать выезды на дом к гражданам.
- Жителям области напоминают, что в случае недомогания надо вызвать врача на дом и без необходимости не посещать медицинские учреждения. Несмотря на то, что случаев заболевания коронавирусом в ЕАО не зафиксировано, необходимо соблюдать все меры предосторожности и не посещать общественные места, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.
Местное население также убедительно просят для получения информации по ситуации с коронавирусом пользоваться официальными источниками. Один из них портал Стопкоронавирус.рф. На этом ресурсе опубликована статистика по заболевшим и выздоровевшим, информация по мерам профилактики.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»