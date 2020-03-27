27 Март 2020 2020-03-27T03:21:06+03:00

Еще пять переправ закрыли в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровском крае закрыли еще пять переправ. Временные дороги находились в районах имени Лазо и имени Полины Осипенко. Эти временные трассы осмотрели и признали непригодными. Во всех случаях инспекторы ГИМС МЧС России выявили непроходимость съездов к реке, слабое сопряжение льда с берегом. Структура льда на этих объектах очень пористая, появились сетки больших и маленьких трещин.

- Официально закрыты переправы через реку Хор на территории Горнинского лесничества, через реку Сукпай в Верхне-Сукпайском лесничестве, через реку Немпту в Верхненемптинском лесничестве. Также перекрыли движение на ледовых дорогах через реки Керби и Амгунь, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На указанных переправах уже демонтировали все дорожные знаки, вехи, ограничивающие полосы движения, шлагбаумы и спасательные посты. Въезд на ледовую переправу пересыпали, также установили информационные знаки о запрете выезда на лед.

Напомним, ранее сообщалось о закрытии пяти переправ в районе имени Лазо. Пока в регионе действуют 24 ледовые переправы: шесть в Ульчском районе, по четыре в Аяно-Майском, имени Полины Осипенко и Охотском районах, по две в районе имени Лазо и Николаевском районе, по одной в Верхнебуреинском и Комсомольском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU