2020-03-27T04:55:17+03:00
Общество

Зоосад под Хабаровском закрыли для посещений

На время карантина за животными будут присматривать ветеринары
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Зоосад под Хабаровском закрыли для посещенийЗоосад под Хабаровском закрыли для посещенийФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
Изменить размер текста:

Зоосад под Хабаровском закрыли для посещений. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, к ней прибегли в рамках исполнения требований постановления правительства Хабаровского края, подписанного Сергеем Фургалом вчера, 26 марта.

- Зоосад «Приамурский» официально закрыт с 27 марта 2020 года. Работу приостановили до особого распоряжения. Любителей животных убедительно просят не волноваться за питомцев. На время карантина за ними будут наблюдать ветеринары и зоотехники, - рассказали в зоосаде.

При этом горожанам предложили несколько иной формат общения на время изоляции. Так, на сайте и на страницах зоосада в социальных сетях будут появляться публикации об экологических и социально значимых датах, о флоре и фауне родного Приамурья и о жизни наших животных.

Берегите себя, пожалуйста, и соблюдайте меры профилактики в связи с распространением корнавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые в истории Хабаровской филармонии дадут онлайн-концерт
Нерабочая неделя в Хабаровске не коснется бань
Экологический «Час земли» коснулся Хабаровского края
Горожанина с марихуаной задержали в Хабаровском крае
Водитель в Хабаровске чудом выжил после наезда на ограждение
В правительстве Хабаровского края выделили машины для врачей
Мнение о пользе поджогов травы оспорили в минприроды Хабаровского края
Федеральные власти помогут Хабаровскому краю бороться с коронавирусом
В Хабаровском крае пройдет Неделя охраны труда
Зоосад под Хабаровском закрыли для посещений
Еще пять переправ закрыли в Хабаровском крае
В правительстве ЕАО отдадут машины медикам
В театре «Триада» в Хабаровске отменили спектакли на март-апрель
В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 26 марта зараженных коронавирусом два человека
Погода сегодня: в Хабаровске 27 марта 2020 года ожидается дождь
Цены на рыбную продукцию в Хабаровском крае повышать не планируют
В драмтеатре Комсомольска переносят спектакли
Стадион имени Ленина закрыли на карантин в Хабаровске