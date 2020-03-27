Зоосад под Хабаровском закрыли для посещений
Зоосад под Хабаровском закрыли для посещений. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, к ней прибегли в рамках исполнения требований постановления правительства Хабаровского края, подписанного Сергеем Фургалом вчера, 26 марта.
- Зоосад «Приамурский» официально закрыт с 27 марта 2020 года. Работу приостановили до особого распоряжения. Любителей животных убедительно просят не волноваться за питомцев. На время карантина за ними будут наблюдать ветеринары и зоотехники, - рассказали в зоосаде.
При этом горожанам предложили несколько иной формат общения на время изоляции. Так, на сайте и на страницах зоосада в социальных сетях будут появляться публикации об экологических и социально значимых датах, о флоре и фауне родного Приамурья и о жизни наших животных.
Берегите себя, пожалуйста, и соблюдайте меры профилактики в связи с распространением корнавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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