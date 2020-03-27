В Хабаровском крае пройдет Неделя охраны труда

27 Март 2020 2020-03-27T04:53:39+03:00

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В Хабаровском крае с 20 по 26 апреля пройдет Неделя охраны труда. Об этом сообщили в комитете по труду и занятости населения регионального правительства. Мероприятия проведут в соответствии с распоряжением губернатора края от 25 февраля 2020 года.

- Мероприятия Недели охраны труда проводят с целью предотвращения несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах, сохранения жизни и здоровья работников края в процессе трудовой деятельности. Основной девиз этого проекта «Здоровье на производстве - основа долголетия в Хабаровском крае», - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Подробности программы мероприятий можно посмотреть, перейдя по ссылке. Напомним, ее утвердили на заседании Организационного комитета по проведению Недели охраны труда - 2020.

Ранее сообщалось, что в рамках Недели в регионе проведут конкурс «Лучший специалист в области охраны труда». С его помощью надеются не только поднять уровень профессионализма людей этой специализации, но и показать престиж и значимость профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU