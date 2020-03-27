Федеральные власти помогут Хабаровскому краю бороться с коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T05:07:17+03:00

В целом Дальнему Востоку собираются выделить больше миллиарда рублей на эти цели

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Федеральные власти помогут Хабаровскому краю и другим дальневосточным регионам в борьбе с коронавирусом. На эти цели собираются выделить больше одного миллиарда рублей, деньги направят на профилактику и минимизацию распространения коронавируса. Напомним, на сегодняшний день в регионе официально подтвердили пять случаев заражения коронавирусом.

- В качестве мер поддержки Дальнего Востока используются возможности институтов развития. Одним из первых к этому подключился Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Будет предоставлено финансирование для закупки дополнительных средств индивидуальной защиты и оборудования для больниц, - отметил Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России.

Отметим также, что Юрий Трутнев поручил Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики организовать работу с представителями бизнес-сообщества и общественными организациями. Суть ее сводится к добровольному оказанию помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме того, предусмотрят выделение дальневосточным регионам денег в рамках финансирования, предоставляемого на развитие Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU