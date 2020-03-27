2020-03-27T07:10:48+03:00
Общество

В правительстве Хабаровского края выделили машины для врачей

Медикам в помощь передали 13 автомобилей
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В правительстве Хабаровского края выделили машины для врачейВ правительстве Хабаровского края выделили машины для врачейФото: Правительство Хабаровского края
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В правительстве Хабаровского края выделили машины для врачей. Как стало известно редакции «КП»-Хабаровск», в помощь медикам передали 13 автомобилей, которые поступили в ведение регионального министерства здравоохранения. Поручение дал губернатор края Сергей Фургал.

- Машины будут использовать в краевых больницах и поликлиниках для перевозки врачей первичного звена. Именно эти специалисты выезжают на дом к пациентам, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Отметим также, что в помощь медикам свои персональные автомобили передали руководители краевых органов власти и сотрудники аппарата губернатора и правительства края. Также в ближайшее время транспорт для врачей при необходимости предоставят краевые подведомственные учреждения.

Жителей край убедительно просят соблюдать меры профилактики в связи с коронавирусом. Достоверную информацию по ситуации с Covid-19 публикуют на сайтах правительства края, регионального минздрава, краевого Роспотребнадзора и на сайте Стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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