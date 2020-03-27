2020-03-27T07:09:11+03:00
Общество

Горожанина с марихуаной задержали в Хабаровском крае

Запрещенное вещество нашли у фигуранта во время обыска
Александр ШТААЛЬ
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Горожанина с марихуаной задержали в Хабаровском краеГорожанина с марихуаной задержали в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае задержали 38-летнего хранителя марихуаны. Житель Вяземского хранил запрещенные вещества у себя дома. Правоохранители обнаружили их во время обыска. Сначала массу зеленного цвета со специфическим запахом и приспособление для курения наркотических средств отдали на экспертизу.

- Специалисты подтвердили, что изъятое вещество именно марихуана общим весом более 330 граммов. Со слов фигуранта, он сам заготовил наркотик летом в лесополосе, собирался употребить его лично, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении горожанина возбудили и расследуют уголовное дело за незаконное хранение и изготовление наркотических средств. Максимально возможное наказание по этой статье - это лишение свободы на срок до 10 лет. На время разбирательств фигуранта оставили на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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