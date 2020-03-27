Экологический «Час земли» коснулся Хабаровского края
Хабаровский край присоединился к экологической акции «Час земли». Желающие поддержать всемирное движение на один час с 20:30 до 21:30 завтра, 28 марта 2020 года, выключат свет и электроприборы.
- Подобные мероприятия дадут возможность людям задуматься о серьезных экологических проблемах. Приняв участие в акции, человек продемонстрируют свою готовность экономить энергоресурсы, от которых зависит будущее планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира, - отметили в министерстве природных ресурсов края.
Отметим, что в рамках акции на территории Хабаровского края отключат подсветку на административных зданиях правительства региона. Также это начинание поддержали и союз работодателей, муниципальные образования, крупные коммерческие компании. Напомним, акция проходит под эгидой Всемирного фонда дикой природы при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России.
ИСТОЧНИК KP.RU