Экологический «Час земли» коснулся Хабаровского края

27 Март 2020 2020-03-27T07:59:06+03:00

Жители региона на один час выключат свет и все бытовые приборы

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Хабаровский край присоединился к экологической акции «Час земли». Желающие поддержать всемирное движение на один час с 20:30 до 21:30 завтра, 28 марта 2020 года, выключат свет и электроприборы.

- Подобные мероприятия дадут возможность людям задуматься о серьезных экологических проблемах. Приняв участие в акции, человек продемонстрируют свою готовность экономить энергоресурсы, от которых зависит будущее планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира, - отметили в министерстве природных ресурсов края.

Отметим, что в рамках акции на территории Хабаровского края отключат подсветку на административных зданиях правительства региона. Также это начинание поддержали и союз работодателей, муниципальные образования, крупные коммерческие компании. Напомним, акция проходит под эгидой Всемирного фонда дикой природы при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России.

ИСТОЧНИК KP.RU