Нерабочая неделя в Хабаровске не коснется бань

27 Март 2020 2020-03-27T08:16:27+03:00

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В Хабаровске во время нерабочей недели продолжат работать бани. Сейчас на этих предприятиях принимают все дополнительные меры к обеззараживанию. Так, в «Банно-прачечном хозяйстве» помещения бань дезинфицируют, проветривают каждые два часа, персонал встречает посетителей в масках.

- Распоряжений о закрытии бань не поступало. Они очень востребованы у населения. Ежемесячно каждую из пяти муниципальных бань посещает до 10 тысяч человек, то есть помыться к нам ежегодно приходят около 600 тысяч хабаровчан. При этом среди постоянных гостей преимущественно жители частного сектора, - рассказал Владимир Широглазов, директор МУП Хабаровска «Банно-прачечное хозяйство».

Медики отмечают, что при повышении температуры активность COVID-19 резко падает, а при 38 градусах тепла и влажности 95 процентов коронавирус полностью теряет свою активность. Однако бани не стоит считать панацеей от инфекции, Но нужно учитывать, что при тщательной обработке предбанников и инвентаря, их посещение угрозы для здоровья не представляет.

ИСТОЧНИК KP.RU