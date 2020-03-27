2020-03-27T08:51:27+03:00
Звезды

Впервые в истории Хабаровской филармонии дадут онлайн-концерт

Мероприятие состоится 28 марта
Александр ШТААЛЬ
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Впервые в истории Хабаровской филармонии дадут онлайн-концерт ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяВпервые в истории Хабаровской филармонии дадут онлайн-концерт ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В истории Хабаровской филармонии впервые дадут онлайн-концерт. Мероприятие из серии концертов филармонии «Классика на дом» состоится завтра, 28 марта, в 17:00 с участием Дальневосточного академического симфонического оркестра. Новый формат оценят и музыканты, и зрители, которых не будет в зале.

Как отметили в самой филармонии, онлайн-трансляции сейчас - это единственная возможность для артистов не расставаться с публикой, а для зрителей наслаждаться музыкой, которая в дни испытаний всегда служит поддержкой и источником позитивных эмоций.

Трансляция концерта состоится на сайте филармонии. В программе Антон Аренский, вариации на тему Петра Чайковского, сочинение 35а. Петр Чайковский. Серенада для струнного оркестра До мажор, сочинение 48. Жорж Бизе - Родион Щедрин. «Кармен-сюита».

Напомним, с 26 марта в регионе отменили все концерты, спектакли и выступления в связи с угрозой распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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