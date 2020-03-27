2020-03-27T14:04:26+03:00
Общество

Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за угрозы коронавируса

Особые условия начали действовать с 26 марта
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за коронавирусаРежим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за коронавирусаФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В связи с угрозой распространения коронавируса в Хабаровске ввели режим повышенной готовности. Он начал действовать с 26 марта 2020 года для сил Хабаровского городского звена территориальной системы РСЧС (РСЧС - «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - прим.ред.).

- В рамках объявленного режима усилят меры по профилактике коронавирусной инфекции, будут контролировать подведомственные организации по выполнению ими санитарно-гигиенических мероприятий. Речь также идет о соблюдении температурного режима сотрудников. Также в городе отменили массовые мероприятия, включая досуговые, спортивные и культурные, - рассказали в городской мэрии.

В соответствии с условиями режима повышенной готовности в общественном транспорте надо соблюдать масочный режим работникам компаний-перевозчиков, постоянно проводить в салонах подвижного состава санитарную обработку, в автобусах, трамваях и троллейбусах размещать информационные материалы по профилактике коронавируса. Управляющим компаниям рекомендовали дезинфицировать подъезды жилых домов, а предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг - контролировать ношение сотрудниками масок и обеспечивать проведение влажной уборки помещений.

Режим будет действовать в Хабаровске до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нерабочая неделя в Хабаровске: как будут работать торговые центры
Приморские волонтеры приостановили поиски пропавшего под Хабаровском МиГа
Нерабочая неделя в Комсомольске: работа общественного транспорта с 28 марта по 5 апреля
Городская бабочка ожила в Хабаровске
Истребители заправились в небе над Хабаровским краем
На время «вирусных каникул» единые расчетные центры ПАО «ДЭК» переходят на дистанционный режим работы
Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за угрозы коронавируса
Впервые в истории Хабаровской филармонии дадут онлайн-концерт
Нерабочая неделя в Хабаровске не коснется бань
Экологический «Час земли» коснулся Хабаровского края
Горожанина с марихуаной задержали в Хабаровском крае
Водитель в Хабаровске чудом выжил после наезда на ограждение
В правительстве Хабаровского края выделили машины для врачей
Мнение о пользе поджогов травы оспорили в минприроды Хабаровского края
Федеральные власти помогут Хабаровскому краю бороться с коронавирусом
В Хабаровском крае пройдет Неделя охраны труда
Зоосад под Хабаровском закрыли для посещений
Еще пять переправ закрыли в Хабаровском крае
В правительстве ЕАО отдадут машины медикам
В театре «Триада» в Хабаровске отменили спектакли на март-апрель
В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 26 марта зараженных коронавирусом два человека
Погода сегодня: в Хабаровске 27 марта 2020 года ожидается дождь
Цены на рыбную продукцию в Хабаровском крае повышать не планируют
В драмтеатре Комсомольска переносят спектакли
Стадион имени Ленина закрыли на карантин в Хабаровске