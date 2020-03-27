Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за угрозы коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T14:04:26+03:00

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В связи с угрозой распространения коронавируса в Хабаровске ввели режим повышенной готовности. Он начал действовать с 26 марта 2020 года для сил Хабаровского городского звена территориальной системы РСЧС (РСЧС - «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - прим.ред.).

- В рамках объявленного режима усилят меры по профилактике коронавирусной инфекции, будут контролировать подведомственные организации по выполнению ими санитарно-гигиенических мероприятий. Речь также идет о соблюдении температурного режима сотрудников. Также в городе отменили массовые мероприятия, включая досуговые, спортивные и культурные, - рассказали в городской мэрии.

В соответствии с условиями режима повышенной готовности в общественном транспорте надо соблюдать масочный режим работникам компаний-перевозчиков, постоянно проводить в салонах подвижного состава санитарную обработку, в автобусах, трамваях и троллейбусах размещать информационные материалы по профилактике коронавируса. Управляющим компаниям рекомендовали дезинфицировать подъезды жилых домов, а предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг - контролировать ношение сотрудниками масок и обеспечивать проведение влажной уборки помещений.

Режим будет действовать в Хабаровске до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU