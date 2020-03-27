2020-03-27T14:05:12+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Комсомольске: работа общественного транспорта с 28 марта по 5 апреля

Автобусы будут работать в режиме выходного дня
Александр ШТААЛЬ
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Нерабочая неделя в Комсомольске: работа общественного транспорта с 28 марта по 5 апреляНерабочая неделя в Комсомольске: работа общественного транспорта с 28 марта по 5 апреляФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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С 28 марта по 5 апреля в Хабаровском крае, как и во всей стране будут президентские каникулы. Ранее в Хабаровске объявили о том, что на этот период закрываются муниципальные детские сады, а в Комсомольске-на-Амуре скорректировали работу общественного транспорта в течение недели.

- С 28 марта по 5 апреля автобусы в городе Юности начнут курсировать по графику выходного дня. Начало и окончание работы общественного транспорта в соответствии с расписанием, количество транспорта на маршруте сократят, интервал движения между автобусами на маршруте увеличат, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Напомним, 26 марта Сергей Фургал пописал постановление о новых мерах предосторожности, к которым прибегут с целью предотвратить распространение коронавируса на территории региона. Также в хабаровске объявили режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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