Приморские волонтеры приостановили поиски пропавшего под Хабаровском МиГа

27 Март 2020 2020-03-27T12:16:50+03:00

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Под Хабаровском приостановили поисковые работы на предполагаемом месте падения истребителя МиГ-23М. Воздушным судном управлял майор Сергей Авдеев. Поиски проводят в рамках народного проекта «Потерянный МиГ». Ранее сообщалось, что участники общественной организации «АвиаПоиск» намеревались раскрыть загадку одного из самых таинственных крушений самолетов в отечественной военной авиации. Они нашли место, куда 33 года назад упал МиГ-23М и в начале марта прибыли в район села Калинка.

- На сегодняшний день поисковые полевые работы временно приостановили. Причина тому быстрое потепление из-за которого талые воды стали поступать в расширяемый котлован. Тают болота, где ведут работы. Также пока отсутствует необходимая тяжелая техника и снаряжение, не хватает людей, - рассказали в приморской региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск».

Напомним, поиски МиГа стали самой крупной операцией за 12 лет работы «АвиаПоиска». К работе планируют вернуться в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU