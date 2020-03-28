Дай позвонить? В Хабаровске любитель чужих телефонов отправился под суд

28 Март 2020 2020-03-28T12:20:14+03:00

Тридцатилетний рецидивист уже пять раз сидел за грабежи и кражи

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Все произошло в начале марта этого года. По версии следователей тридцатилетний рецидивист прогуливался по ночному Хабаровска не зная, чем заняться, пока не встретил идущего по своим делам 18-летнего парня. Увидев жертву, злоумышленник спросил есть ли у того телефон и затем попросил гаджет для того, чтобы позвонить другу.

- После отказа передать телефон, обвиняемый выхватил его и ушел в неизвестном направлении. Потерпевшему причинен ущерб на сумму 12 990 рублей, - рассказали в краевой прокуратуре. - В период расследования уголовного дела 30-летний мужчина находился под стражей, поскольку ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, имеет 6 судимостей, 5 из которых за грабежи и кражи.

Сейчас расследование закончено. Первый заместитель прокурора Центрального района города Хабаровска утвердил обвинительный акт и направил уголовное дело суд. За подобное преступление обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU