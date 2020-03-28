28 Март 2020 2020-03-28T08:05:49+03:00

В Хабаровском крае еще один автомобиль провалился под лед Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По предварительным данным в джипе находился только водитель, который не смог выбраться из машины

Изменить размер текста: A A

Спасателям позвонили очевидцы случившегося. По их словам, ночью 28 марта в районе Чапаевской тони на протоке Шарголь реки Амур в Комсомольском районе Тойота Прадо провалился под лед. За рулем находился один человек – мужчина 1980 года рождения. К сожалению, из джипа он выбраться не успел.

- Для установления обстоятельств происшествия, а также разведки места провала автомобиля под лёд для проведения поисковых водолазных работ выехали сотрудники полиции и спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отмечают в ведомстве в этом году это уже пятый случай ухода автомобиля под лед в регионе. В трех случаях спастись никому не удалось.

Спасатели настоятельно предупреждают – зима и весна в этом году достаточно теплые, сейчас лед активно тает и, хотя он выглядит как крепкий на самом деле по составу больше напоминает слежавшийся снег. Больших нагрузок он может не выдержать. Поэтому переезжать через реки и озера можно только по официально открытым переправам, которые ежедневно проверяются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU