2020-03-30T04:23:32+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае женщину накажут за уклонение от надзора

Нарушительница не отмечалась в полиции после освобождения из мест лишения свободы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае женщину накажут за уклонение от надзораВ Хабаровском крае женщину накажут за уклонение от надзораФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае к уголовной ответственности собираются привлечь уклонистку от административного надзора. Женщина освободилась из мест лишения свободы в 2015 году и должна была приходить в территориальный орган внутренних дел согласно графику, чтобы отметиться. Однако про это 50-летняя жительница Комсомольского района напрочь забыла.

- Кроме того, злоумышленница совершила административное правонарушение, а именно появилась в общественном месте, будучи нетрезвой. Это обстоятельство также зафиксировали, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Закономерным итогом этой ситуации стало уголовное дело, которое возбудили и расследуют в отношении женщины. Ей предъявили обвинение по статье «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений». Наказание в этом случае может быть в виде лишения свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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