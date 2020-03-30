30 Март 2020 2020-03-30T04:22:19+03:00

Ошибка при обгоне закончилась травмами водителя в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 29 марта, на улице Краснодарской случился неудачный обгон. По предварительной информации, водитель машины Nissan Skyline хотел обогнать едущий впереди автомобиль Mitsubishi Lancer. Однако автолюбитель не учел, что его «оппонент» заблаговременно включил левый указатель поворота и заканчивал свой маневр.

- Как результат, машины столкнулись. В аварии пострадал молодой человек, который управлял машиной Mitsubishi Lancer. Ему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у парня сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы, - рассказал информированный источник.

Оба участника происшествия были на момент аварии трезвы. У водителя машины Nissan Skyline стаж вождения 15 лет, у автолюбителя из авто Mitsubishi Lancer только четыре года.

Водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. В связи с угрозой распространения коронавируса, пожалуйста, по возможности отложите поездки и останьтесь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU