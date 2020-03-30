Чиновники в Хабаровском крае отдали служебные машины больнице

30 Март 2020 2020-03-30T03:31:21+03:00

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В Хабаровском крае сохраняется угроза распространения коронавируса. В связи с этим в регионе предпринимают меры, среди которых также передача служебного транспорта медикам. Ранее сообщалось, что в правительстве региона и мэрии Хабаровска уже выделили машины. Транспорт в медучреждении задействуют для перевозки врачей, которым сейчас приходится часто работать на выездах, при этом к пациентам они зачастую идут пешком.

В администрации Хабаровского района также подписали распоряжение о передаче во временное пользование учреждению здравоохранения двух служебных автомобилей. Это посильная помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Врачам предстоит осматривать жителей района, вернувшихся из-за границы. Причем независимо от того, есть ли заболевшие в той стране, откуда приехали туристы. По возвращении граждане должны за 14 дней пройти весь комплекс карантинных мероприятий. Измерять температуру и брать анализы у людей, находящихся в группе риска, медработники обязаны ежедневно. Расстояние между поселениями большое, поэтому и было принято решение о выделении в помощь врачам дополнительных автомобилей, - прокомментировали в администрации Хабаровского района.

Напомним, в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось до семи человек. Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции. Пожалуйста, проявите благоразумие, останьтесь дома. При появлении признаков ОРВИ вызовите врача.

ИСТОЧНИК KP.RU