Из страха лишиться машины хабаровчанин заплатил алименты

30 Март 2020 2020-03-30T04:19:34+03:00

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Житель Хабаровска накопил долг по алиментам и чуть не лишился машины. История стара как мир - горе-отец решил вычеркнуть ребенка из своей жизни, но у него это не получилось. При этом напомнили ему об обязанности содержать несовершеннолетнего отпрыска весьма однозначно.

- Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации в целях проверки имущественного положения должника. На тот момент сумма его неоплаченных алиментов составила больше 143 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также стражи закона выяснили, что у должника в собственности есть машина. На нее-то и наложили арест. Также вынесли постановление о взыскании с гражданина исполнительского сбора. Такой подход вскоре дал результат - мужчина погасил задолженность по алиментам и заплатил исполнительский сбор в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU