30 Март 2020 2020-03-30T04:41:57+03:00

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В Еврейской автономии официально открыли пожароопасный сезон. Соответствующее постановление глава ЕАО подписал 25 марта 2020 года. По данным на 29 марта, в регионе зафиксировали 38 термоточек. Всего с начала года было девять природных пожаров.

- Один населенный пункт в области больше всего подвержен угрозе лесных пожаров. Речь идет о поселке Кульдур муниципального образования «Кульдурское городское поселение» в Облученском районе. В зоне высокой пожарной опасности могут оказаться 173 дома с количеством населения одна тысяча 335 человек, санатории, расположенные на территории населенного пункта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. Сельским населенным пунктам, дачным и садоводческим поселкам настоятельно рекомендуют сделать запасы первичных средств пожаротушения. Среди них ранцевые, порошковые и углекислотные огнетушители, противопожарный инвентарь (багры, лопаты, топоры, ведра, противопожарное полотно), переносная или перевозная пожарная мотопомпа, средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара. Также сделайте запасы воды на случай тушения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU