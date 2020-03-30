Ситуация с коронавирусом в Хабаровске на 30 марта 2020 года

30 Март 2020 2020-03-30T06:04:49+03:00

В инфекционном госпитале находятся восемь человек с подозрением на COVID-19

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По данным на утро 30 марта 2020 года в Хабаровском инфекционном госпитале находятся семь человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19. Один из них в стабильно тяжелом, два среднетяжелом и четыре в удовлетворительном состоянии. Также в медучреждении находятся восемь пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Кроме того, на госпитализации сейчас 34 пациента с внебольничной пневмонией и 25 пациентов с ОРВИ. Официальные данные предоставили в краевом министерстве здравоохранения.

Отметим также, что в инфекционный госпиталь поместили 13 человек, которые находились в близком контакте с пациентами, у которых уже диагностировали коронавирус. Состояние этих пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, признаков заболевания у них нет.

Еще одного пациента с подозрением на новую коронавирусную инфекцию госпитализировали в инфекционный госпиталь в Комсомольске-на-Амуре.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики - проводить в помещениях влажную уборку, проветривать их, почаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

ИСТОЧНИК KP.RU