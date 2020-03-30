Военные строят модульный госпиталь в Хабаровском крае

30 Март 2020 2020-03-30T06:03:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Анастасьевка в Хабаровском крае военные приступили к строительству многофункционального модульного госпиталя. Всего таких сооружений в России планируют возвести 16, четыре из них разместят на территории четырех военных округов. Работы будут идти круглосуточно. В стройках задействуют 800 единиц техники и более трех с половиной тысяч человек - специалистов военно-строительного комплекса ведомства, а также инженерных и железнодорожных войск. Об этом сообщил заместить министра обороны РФ Тимур Иванов.

В планах оборудовать госпитали современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Также сформируют необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Вместимость госпиталя в селе Анастасьевка составит 200 койкомест. Этот объект в Хабаровском крае планируют сдать к 15 мая. Помощь в этом медучреждении смогут получить как военные, так и гражданское население.

ИСТОЧНИК KP.RU