Нерабочая неделя в Хабаровском крае: с 30 марта по 5 апреля закрыты офисы МФЦ

30 Март 2020 2020-03-30T06:14:08+03:00

Нерабочая неделя в Хабаровском крае: с 30 марта по 5 апреля не работают офисы МФЦ Фото: Вячеслав РЕУТОВ

С 6 апреля прием будут проводить только по предварительной записи

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В Хабаровском крае во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля будут закрыты офисы МФЦ. Это необходимая мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи края.

Работа офисов МФЦ возобновится 6 апреля. При этом посетителей будут принимать только по предварительной записи. Чтобы записаться на прием, пожалуйста, оставьте заявку на портале mfc27.ru или позвоните по единому бесплатному номеру 8-800-100-42-12.

Ранее сообщалось, что в МФЦ временно приостановили прием граждан по оформлению услуг, доступных для самостоятельной дистанционной подачи через информационные системы ГосУслуги и Услуги27. Уточнить интересующую информацию можно по короткому бесплатному номеру 115. Также для удобства заявителей на портале создан сервис «Вопрос-ответ», где в режиме реального времени организованы консультации по услугам.

ИСТОЧНИК KP.RU