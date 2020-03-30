Нерабочая неделя в Хабаровском крае: с 30 марта по 5 апреля закрыты офисы МФЦ
В Хабаровском крае во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля будут закрыты офисы МФЦ. Это необходимая мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи края.
Работа офисов МФЦ возобновится 6 апреля. При этом посетителей будут принимать только по предварительной записи. Чтобы записаться на прием, пожалуйста, оставьте заявку на портале mfc27.ru или позвоните по единому бесплатному номеру 8-800-100-42-12.
Ранее сообщалось, что в МФЦ временно приостановили прием граждан по оформлению услуг, доступных для самостоятельной дистанционной подачи через информационные системы ГосУслуги и Услуги27. Уточнить интересующую информацию можно по короткому бесплатному номеру 115. Также для удобства заявителей на портале создан сервис «Вопрос-ответ», где в режиме реального времени организованы консультации по услугам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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