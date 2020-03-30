Свищ на трубопроводе оставил без воды дома в Биробиджане

30 Март 2020 2020-03-30T06:28:16+03:00

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В Биробиджане в районе ресторана «Айвенго» обнаружили свищ на трубопроводе. Из-за неполадки без холодной воды остались многоквартирные дома №№ 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56 и 58 на улице Пионерская, №№ 1, 3 и 6 на улице Постышева, № 89-б на улице Шолом- Алейхема, № 5 на улице Казакевича. Также подачу водоснабжения ограничили в детских садах №16 и 44 и школе №11.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, также частично сократили подачу ресурса, а именно снизили давление в водопроводе в домах на улицах Осенняя и Шолом- Алейхема до улицы Димитрова. На данный момент, бригада МУП «Водоканал» уже устраняет коммунальную аварию. Ситуация на контроле мэра города.

Жителей города приносят извинения за временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. После проведения необходимых работ, подачу холодной воды возобновят в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU