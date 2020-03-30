2020-03-30T07:44:46+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Хабаровске: общественный транспорт работает в режиме выходного дня

Жителей города убедительно просят не выходить из дому без особой нужды
Александр ШТААЛЬ
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Нерабочая неделя в Хабаровске: общественный транспорт работает в режиме выходного дняНерабочая неделя в Хабаровске: общественный транспорт работает в режиме выходного дняФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске общественный транспорт на нерабочей неделе работает в режиме выходного дня. Об этом сообщили в городском управлении промышленности, транспорта и связи. Напомним, нерабочая неделя будет длиться с 28 марта по 5 апреля. В связи с этим пассажиропоток по прогнозам специалистов сократится, а значит выпускать на линию автобусы как в будни - нецелесообразно.

Отметим также, что в управлении ведут мониторинг пассажиропотока. Если будет необходимость увеличить количество машин, тогда введут дополнительные рейсы.

Напомним также, что муниципальное предприятие «Городской электрический транспорт» и большая часть коммерческих перевозчиков в течение периода эпидемии будут возить волонтеров, доставляющих пожилым жителям краевой столицы и инвалидам продовольствие и лекарства, бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения. Подробная информация по движению общественного транспорта по телефону 91-02-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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