До суда довела торговцев машинами автолюбительница в Хабаровском крае

30 Март 2020 2020-03-30T07:43:16+03:00

А все потому что мирно не удалось вернуть машину и получить за нее деньги

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Автолюбительница из Хабаровского края довела до суда историю с возвратом машины продавцам. Оппоненты не ожидали такого напора, но все-таки признали, что поступили некорректно и смогли урегулировать ситуацию. Однако пока шли переговоры, дело чуть не дошло до уголовного разбирательства.

- Жительница Советской Гавани купила машину. Три года автомобиль работал исправно, а потом он начал буквально рассыпаться на глазах. Из строя одна за другой выходили те или иные детали. Покупательница воспользовалась тем, что гарантийный срок еще не истек, и обратилась в сервисный центр, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В сервисном центре отправляли автолюбительницу делать ремонт во Владивосток, устанавливали некачественные запчасти, предъявляли какие-то документы, которые хозяйка авто сочла подложными.

В итоге гарантийный срок закончился, а машина так и осталась непригодной к использованию. Тогда женщина решила вернуть машину и получить за нее уплаченные деньги, но получила отказ, обратилась Роспотребнадзор и, в конце концов, довела дело до суда. На последнем этапе ответчик решил пойти на мировое соглашение. Деньги в сумме два миллиона рублей покупательница получила.

ИСТОЧНИК KP.RU