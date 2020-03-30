30 Март 2020 2020-03-30T07:57:10+03:00

Сроки весенней охоты на водоплавающую дичь установили в Хабаровском крае на 2020 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Хабаровском крае установили сроки весенней охоты на водоплавающую дичь на 2020 год. Так, в южной зоне добытчикам можно промышлять с четвертой субботы апреля в течение 10 дней, то есть с 25 апреля по 4 мая, в северной - со второй субботы мая в течение 10 дней, то есть с 9 по 18 мая.

Как объяснили в краевом министерстве природы, к южной зоне относятся Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Советско-Гаванский, Хабаровский районы. В северную зону входят Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский районы.

Отметим также, что в районах края проходят общественные обсуждения по вопросам изменения существующих сроков весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь, медведя бурого. Поступившие предложения от граждан и общественных организаций (объединений) рассмотрят на Совете по охоте и охотничьему хозяйству Хабаровского края при министерстве природных ресурсов Хабаровского края. Далее выработанные предложения направят на государственную экологическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU