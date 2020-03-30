2020-03-30T07:57:10+03:00
Общество

Сроки весенней охоты на водоплавающую дичь установили в Хабаровском крае на 2020 год

Для южной и северной зон сроки отличаются
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Сроки весенней охоты на водоплавающую дичь установили в Хабаровском крае на 2020 годСроки весенней охоты на водоплавающую дичь установили в Хабаровском крае на 2020 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае установили сроки весенней охоты на водоплавающую дичь на 2020 год. Так, в южной зоне добытчикам можно промышлять с четвертой субботы апреля в течение 10 дней, то есть с 25 апреля по 4 мая, в северной - со второй субботы мая в течение 10 дней, то есть с 9 по 18 мая.

Как объяснили в краевом министерстве природы, к южной зоне относятся Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Советско-Гаванский, Хабаровский районы. В северную зону входят Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский районы.

Отметим также, что в районах края проходят общественные обсуждения по вопросам изменения существующих сроков весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь, медведя бурого. Поступившие предложения от граждан и общественных организаций (объединений) рассмотрят на Совете по охоте и охотничьему хозяйству Хабаровского края при министерстве природных ресурсов Хабаровского края. Далее выработанные предложения направят на государственную экологическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд арестовал обвиняемого в убийстве трехлетней давности в Хабаровском крае
Депутаты отдадут служебные машины медикам в Хабаровском крае
Хабаровчанина после контакта с зараженным коронавирусом принудительно доставили к врачам
Нерабочая неделя в Хабаровском крае: на железной дороге приняли меры
Школьники в Хабаровском крае сдадут ЕГЭ в июне
Нерабочая неделя в Хабаровске: какие магазины закроются
Холодную воду возвращают в дома Биробиджана
Запись в детский сад в Хабаровске в 2020 году: документы от родителей примут удаленно
Ограбленная жертва в Хабаровске до приезда полицейских получила вещи назад
Школьников Хабаровского края приглашают в «Ростелеком Лицей»
Сроки весенней охоты на водоплавающую дичь установили в Хабаровском крае на 2020 год
До суда довела торговцев машинами автолюбительница в Хабаровском крае
Нерабочая неделя в Хабаровске: общественный транспорт работает в режиме выходного дня
Свищ на трубопроводе оставил без воды дома в Биробиджане
Нерабочая неделя в Хабаровском крае: с 30 марта по 5 апреля закрыты офисы МФЦ
Военные строят модульный госпиталь в Хабаровском крае
Ситуация с коронавирусом в Хабаровске на 30 марта 2020 года
В Еврейской автономии официально открыли пожароопасный сезон
Из страха лишиться машины хабаровчанин заплатил алименты
Чиновники в Хабаровском крае отдали служебные машины больнице
Ошибка при обгоне закончилась травмами водителя в Хабаровске
В Хабаровском крае женщину накажут за уклонение от надзора