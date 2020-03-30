Ограбленная жертва в Хабаровске до приезда полицейских получила вещи назад

30 Март 2020 2020-03-30T09:32:08+03:00

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У хабаровчанки из рук прямо посреди улицы неизвестный вырвал сумку. На тот момент в ней находились 10 тысяч рублей. Со слов самой потерпевшей, все случилось, когда она вечером возвращалась домой с работы. Ее встречал сын.

- В районе улицы Ленинградской к ним неожиданно подбежал неизвестный мужчина и вырвал сумку из рук хабаровчанки. Сопровождающий родственник бросился в погоню, а горожанка позвонила в полицию, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям пострадавшая описала приметы подозреваемого. Также женщина указала, в какую сторону скрылся налетчик. К тому времени сын уже догнал обидчика матери и забрал у него похищенное имущество. Злоумышленника задержали. Как выяснилось позже, 41-летний безработный местный житель несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU