2020-03-30T09:31:05+03:00
Общество

Школьников Хабаровского края приглашают в «Ростелеком Лицей»

Цифровой сервис образования доступен всего за один рубль в месяц
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Учиться, не выходя из дома, в наше время вполне реально. Фото: РостелекомУчиться, не выходя из дома, в наше время вполне реально. Фото: Ростелеком
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«Ростелеком» открыл доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком Лицей» за 1 рубль в месяц на территории всей России. Эта мера направлена на поддержку школьников, которые переходят на дистанционное обучение, и их родителей

Сервис объединяет образовательный контент по двум направлениям - «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, совершенно самостоятельно делать домашнее задание и готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

- Сервис «Лицей» рассчитан на школьников 1-11 классов, для которых мы собрали видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. «Лицей» позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, - сказал Кирилл Брылёв, директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома».

Чтобы получить доступ к платформе, нужно зарегистрироваться или авторизоваться, если проходили регистрацию. Заходите в раздел «Мои занятия» и оплачивайте доступ - один рубль. Предложение действует до конца апреля. Бесплатно обучающие видео сервиса «Лицей» доступноыв подписках интерактивного ТВ и Wink.

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