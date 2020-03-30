2020-03-30T09:42:29+03:00
Общество

Запись в детский сад в Хабаровске в 2020 году: документы от родителей примут удаленно

Комплектование групп начнется с 1 апреля
Александр ШТААЛЬ
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Запись в детский сад в Хабаровске в 2020 году: документы от родителей примут удаленноЗапись в детский сад в Хабаровске в 2020 году: документы от родителей примут удаленноФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске с 1 апреля начнут комплектовать группы в детские сады. Напомним, с этого же времени детей из одной семьи будут записывать в одно образовательное учреждение в соответствии с поправками к федеральному закону. В связи с угрозой распространения коронавируса документы от родителей примут удаленно.

- Направить данные ребенка можно на электронную почту управления образования obr@khabarovskadm.ru или непосредственно руководителю дошкольного учреждения. Также сканкопии документов и фото можно переслать заведующему детским садом через WhatsApp, - уточнила Татьяна Матвеенкова, и.о. начальника городского управления образования.

Родителям напоминают, что времени осталось мало. Тем, кто еще не встал в электронную очередь, нужно поторопиться, чтобы дети не остались без мест. В течение двух месяцев - до 31 мая - городское управление образования будет работать с электронной очередью и по ней верстать списки будущих детсадовцев.

Напомним, льготное зачисление полагается и дошколятам, отцы которых погибли (пропали без вести) либо стали инвалидами при выполнении служебного долга. Муниципалитет идет навстречу и работающим одиноким родителям, детям-инвалидам, многодетным и приемным семьям. Задать все вопросы, связанные с записью в детские сады, можно по телефонам: 55-68-40, 55-68-21, 55-68-23, 55-68-24, 55-68-25, 55-68-17 и 55-68-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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