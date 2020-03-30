2020-03-30T10:33:18+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Хабаровске: какие магазины закроются

Владельцев торговых центров проинформируют о нововведениях
Александр ШТААЛЬ
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Нерабочая неделя в Хабаровске: какие магазины закроютсяНерабочая неделя в Хабаровске: какие магазины закроютсяФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске на время нерабочей недели закроют часть магазинов. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, нерабочая неделя будет длиться с 28 марта по 5 апреля 2020 года. В это время будут открыты только те точки, где торгуют товарами первой необходимости.

Перечень таких товаров определили распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года. Согласно этому документу, к такой продукции относят санитарно-гигиеническая маску, антисептик для рук, салфетки влажные и сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, зубная паста и щетка, бумага туалетная, гигиенические прокладки. Также в списке стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, пеленки для новорожденных, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочки для кормления, соски-пустышки. В числе товаров первой необходимости бензин, дизтопливо, сжиженный природный газ и зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

- Магазины, где торгуют одеждой, обувью, ювелирной продукцией, стройматериалами, товарами для садоводов должны закрыть. Торговые центры, где продают не предусмотренные перечнем товары, должны закрыть отделы с этой продукцией. Исполнение распоряжения контролируют полиция и Роспотребнадзор. Сегодня владельцев торговых центров проинформируют о нововведениях, - сказала Ольга Щетинина, заместитель начальника городского управления торговли, питания и бытового обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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