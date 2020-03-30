Холодную воду возвращают в дома Биробиджана

30 Март 2020 2020-03-30T11:20:44+03:00

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В Биробиджане аварийная бригада МУП «Водоканал» закончила ремонтные работы на трубопроводе. Напомним, ранее в районе ресторана «Айвенго» обнаружили свищ в трубе. Из-за этого ограничили подачу холодной воды в 13 многоквартирных домов.

- Сейчас специалисты муниципального предприятия постепенно открывают воду и заполняют трубопровод, - прокомментировал Александр Головатый, мэр Биробиджана. - В течение получаса полностью вернется давление. Кроме того, снизят давление воды на улицах Осенняя и Шолом -Алейхема до улицы Димитрова.

Напомним, без воды остались дома №№ 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56 и 58 на улице Пионерская, №№ 1, 3 и 6 на улице Постышева, № 89 Б на улице Шолом- Алейхема, №5 на улице Казакевича. Также подачу водоснабжения ограничили в детских садах №№16 и 44 и школе №11.

Местным жителям приносят извинения за возникшие неудобства, специалистов МУП «Водоканал» благодарят за оперативность.

ИСТОЧНИК KP.RU