2020-03-30T11:20:44+03:00
Общество

Холодную воду возвращают в дома Биробиджана

Подачу ресурса ограничили из-за аварии на водопроводе
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Холодную воду возвращают в дома БиробиджанаХолодную воду возвращают в дома БиробиджанаФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

В Биробиджане аварийная бригада МУП «Водоканал» закончила ремонтные работы на трубопроводе. Напомним, ранее в районе ресторана «Айвенго» обнаружили свищ в трубе. Из-за этого ограничили подачу холодной воды в 13 многоквартирных домов.

- Сейчас специалисты муниципального предприятия постепенно открывают воду и заполняют трубопровод, - прокомментировал Александр Головатый, мэр Биробиджана. - В течение получаса полностью вернется давление. Кроме того, снизят давление воды на улицах Осенняя и Шолом -Алейхема до улицы Димитрова.

Напомним, без воды остались дома №№ 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56 и 58 на улице Пионерская, №№ 1, 3 и 6 на улице Постышева, № 89 Б на улице Шолом- Алейхема, №5 на улице Казакевича. Также подачу водоснабжения ограничили в детских садах №№16 и 44 и школе №11.

Местным жителям приносят извинения за возникшие неудобства, специалистов МУП «Водоканал» благодарят за оперативность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд арестовал обвиняемого в убийстве трехлетней давности в Хабаровском крае
Депутаты отдадут служебные машины медикам в Хабаровском крае
Хабаровчанина после контакта с зараженным коронавирусом принудительно доставили к врачам
Нерабочая неделя в Хабаровском крае: на железной дороге приняли меры
Школьники в Хабаровском крае сдадут ЕГЭ в июне
Нерабочая неделя в Хабаровске: какие магазины закроются
Холодную воду возвращают в дома Биробиджана
Запись в детский сад в Хабаровске в 2020 году: документы от родителей примут удаленно
Ограбленная жертва в Хабаровске до приезда полицейских получила вещи назад
Школьников Хабаровского края приглашают в «Ростелеком Лицей»
Сроки весенней охоты на водоплавающую дичь установили в Хабаровском крае на 2020 год
До суда довела торговцев машинами автолюбительница в Хабаровском крае
Нерабочая неделя в Хабаровске: общественный транспорт работает в режиме выходного дня
Свищ на трубопроводе оставил без воды дома в Биробиджане
Нерабочая неделя в Хабаровском крае: с 30 марта по 5 апреля закрыты офисы МФЦ
Военные строят модульный госпиталь в Хабаровском крае
Ситуация с коронавирусом в Хабаровске на 30 марта 2020 года
В Еврейской автономии официально открыли пожароопасный сезон
Из страха лишиться машины хабаровчанин заплатил алименты
Чиновники в Хабаровском крае отдали служебные машины больнице
Ошибка при обгоне закончилась травмами водителя в Хабаровске
В Хабаровском крае женщину накажут за уклонение от надзора