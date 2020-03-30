2020-03-30T11:24:20+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Хабаровском крае: на железной дороге приняли меры

С 30 марта по 3 апреля работа идет с соблюдением новых санитарных норм
Александр ШТААЛЬ
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Нерабочая неделя в Хабаровском крае: на железной дороге приняли мерыНерабочая неделя в Хабаровском крае: на железной дороге приняли мерыФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Дальневосточной железной дороге в период с 30 марта по 3 апреля транспортные услуги будут оказывать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Также противоэпидемическую работу проводят в поездах, на вокзалах и в административных зданиях.

- На ДВЖД создали штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В целях безопасности в организации проводят ежедневный мониторинг температуры у работников, обеспечили их средствами масками и перчатками, а также кожными антисептиками, - рассказали в пресс- службе ДВЖД.

Отметим также, что работников железной дороги, не связанных напрямую с обеспечением транспортного процесса, переводят на удаленную работу. В первую очередь такой вариант подбирают для сотрудников старше 60 лет. Подключение дистанционных рабочих мест продолжат до прекращения угрозы распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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