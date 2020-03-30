Депутаты отдадут служебные машины медикам в Хабаровском крае

30 Март 2020 2020-03-30T12:01:28+03:00

Машинами будут пользоваться врачи, которым надо выезжать на дом к пациентам

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В Хабаровском крае продолжают обороняться от «нападок» коронавируса. Напомним, на сегодняшний день диагноз подтвердился у семи человек в Хабаровске. Все они находятся на лечении. Также одного человека госпитализировали в Комсомольском районе с подозрением на COVID-19. В связи с угрозой распространения коронавируса увеличилась нагрузка на врачей.

В помощь медикам, которым необходимо выезжать на дом к пациентам, уже выделили машины в правительстве Хабаровского края, в мэрии Хабаровска и в администрации Хабаровского района. Также намерение помочь выразили депутаты регионального парламента. Они также передадут служебные автомобили в пользование медицинским учреждениям.

Депутаты передадут служебные автомобили в пользование медицинским учреждениям из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Автотранспортом будут пользоваться врачи, которым необходимо выезжать на дом к пациентам. С такой инициативой председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова обратилась к губернатору.

ИСТОЧНИК KP.RU