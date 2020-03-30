Суд арестовал обвиняемого в убийстве трехлетней давности в Хабаровском крае

30 Март 2020 2020-03-30T12:22:09+03:00

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Житель Хабаровского края в свои 63 года стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в убийстве приятеля. По версии следствия, трагедия случилась в 2017 году в селе Лермонтовка Бикинского района. Сначала потерпевший и фигурант просто общались, потом случился конфликт, а дальше в ход пошел колун.

- Подозреваемый ударил приятеля несколько раз по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал тело возле своего дома, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Под тяжестью собранных доказательств злоумышленник во всем признался и стал сотрудничать со следствием. Сейчас следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU