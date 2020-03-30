Хабаровчанина после контакта с зараженным коронавирусом принудительно доставили к врачам

30 Март 2020 2020-03-30T11:45:40+03:00

Это была крайняя мера, потому что горожанин проигнорировал предъявленные к нему требования

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В Хабаровске в принудительно порядке доставили в инфекционный госпиталь мужчину. Он был в контакте с человеком, у которого впоследствии выявили коронавирус, и должен был пройти обследование. Однако 38-летний горожанин проигнорировал требования о самостоятельном визите в медцентр, что стало поводом для обращения в суд.

- В отношении нарушителя составили административный протокол. Санкция в этом случае для физических лиц предусматривает штраф от пятисот до одной тысячи рублей. Материал направлен в мировой суд. Самого горожанина в принудительном порядке направили в медицинский центр для обследования в условиях изоляции, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее сообщалось о молодой хабаровчанке, которая также избегала обследования. Жителей Хабаровска и Хабаровского края призывают соблюдать режим самоизоляции и принимать меры профилактики. Также правоохранители напоминают, что за распространение фейковой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU