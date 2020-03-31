Обстановка в Хабаровском крае 31 марта 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

31 Март 2020 2020-03-31T01:56:05+03:00

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В Хабаровском крае 31 марта опасные метеорологические явления не прогнозируются. Однако в Хабаровске ожидается небольшой дождь, температура ночью от +1 до +3, днем от +8 до +10, ветер западный 9-14 метров в секунду.

Небольшие осадки прогнозируют на юге края, температура ночью от 0 до - 5, днем от +10 до +15, ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. В центральных районах столбик термометра ночью поднимется от -12 до +2, а дневная температура составит от +4 до +15, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный 5-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. На севере края местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью от 0 до -16, днем от -5 до +10, ветер западных направлений 3-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. За прошедшие сутки в регионе не зарегистрировали сейсмособытий. Солнечная активность - очень низкая, Геомагнитное поле спокойное. Опасные гидрологические явления не прогнозируются.

По данным ТУ Роспотребнадзора, с 16 по 22 марта 2020 года зарегистрировали 10 тысяч 640 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен в Хабаровске, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Амурском, Николаевском, имени Полины Осипенко и имени Лазо районах.

Ежедневный прогноз чрезвычайных ситуаций в крае предоставлен ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, составлен на основании информации ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU